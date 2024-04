Caos calendario, la Roma alla Serie A: "Spostate la finale Juve-Atalanta"

Dopo il duro comunicato per la scelta sul recupero dei 20' minuti finali contro l'Udinese dello scorso 25 aprile, la Roma scrive di nuovo alla Lega di Serie A chiedendo di tutelare le squadre impegnate nelle coppe europee e nella corsa all'Europa attraverso il campionato. Questa volta la richiesta giallorossa è quella di giocare la sfida di Bergamo tra Atalanta e Roma lunedì 13 maggio (e non domenica 12 alle 20.45) con il calendario di quel weekend di A che la Lega ancora non ha reso ufficiale. I giallorossi chiedono quindi un giorno in più di riposo perché avranno il ritorno di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen giovedì 9, mentre i bergamaschi un giorno prima e in casa: per questo la società giallorossa vorrebbe giocare il lunedì sera la scontro diretto con la Dea.