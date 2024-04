Juve-Salernitana, quando si gioca: anticipi e posticipi 36ª giornata Serie A

Con lo Scudetto ormai aritmeticamente conquistato dall'Inter, e il Milan certo della partecipazione alla prossima Champions League, le ultime quattro giornate di campionato ancora da disputare saranno fondamentali per gli altri obiettivi ancora in ballo, a partire dai piazzamenti, dal terzo al quinto, che garantiranno l'accesso alla Coppa dalle grandi orecchie, fino alla lotta per la retrocessione (con la Salernitana di giocare, il prossimo anno, nella serie cadetta), passando per le qualificazioni in Europa League e Conference. La Lega Serie A, intanto, ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva del 36° - e terz'ultimo - turno: