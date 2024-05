Viglione, imbarazzo Figc: da Marotta a Inzaghi, saluti Inter indigesti…

Giancarlo Viglione, avvocato, nonché responsabile dell’Ufficio Legislativo della Federcalcio, è stato immortalato da un filmato mentre, a San Siro, si presenta nei pressi della panchina interista, saluta Simone Inzaghi dandogli il cinque, stringe la mano a Beppe Marotta e mette l’altra mano sulla spalla di Piero Ausilio. Il tutto mentre presenta all’allenatore e ai due dirigenti una signora. Il filmato ieri è diventato virale sui social e, clic dopo clic, il saluto è diventato addirittura un’esultanza, scatenando l’indignazione per quel gesto di grande fratellanza tra il responsabile dell’Ufficio Legislativo della Federcalcio e gli apicali nerazzurri. A condire l’accaduto, pure una cena di qualche mese fa alla presenza dello stesso Viglione, di Marotta e del presidente federale Gravina che si sono fatti immortalare da una foto ricordo, dimostrando come l’incontro non fosse esattamente carbonaro. Non è dato a sapersi quale sia la fede calcistica di Viglione, ma la fratellanza con gli interisti è stata giudicata come inopportuna alla luce del ruolo che il legale ricopre in via Allegri.