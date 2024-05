Torino-Bologna, fischia CalVARese: Sozza attento

Dopo una stagione da incorniciare, Simone Sozza ha vissuto un anno di transizione per colpa della sfortuna (i guai fisici) e di qualche prestazione sottotono. Lo conferma un numero di designazioni piuttosto contenuto (otto). L’arbitro di Seregno resta comunque uno dei giovani più promettenti della Can, e questo Torino-Bologna non lo impensierisce.