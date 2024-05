Con Scamacca o senza: serve il rush Atalanta

Gianluca Scamacca, dopo il gol segnato con la Fiorentina in Coppa Italia si è ripetuto anche sul manto erboso del Velodrome di Marsiglia e ha raggiunto quota 16 gol ufficiali in stagione con la maglia dell'Atalanta. Si tratta di uno score importante, il numero 90 romano in Francia non ha giocato una delle sue migliori partite sul piano della partecipazione alla manovra (ha fatto bene ma, in altre occasioni, è stato scintillante) e Gasperini lo ha sostituito dopo meno di un'ora per sfruttare al meglio le caratteristiche di un compagno come Lookman e, probabilmente, anche per preservarlo un po'. In questo momento il numero 90 di Gasperini è oggettivamente un fattore decisivo, la squalifica che lo terrà fuori dalla finale di Coppa Italia è un bel problema ma ci sono comunque una rincorsa in campionato (l'Atalanta si sta giocando con la Roma e la Lazio il quinto posto, non sono le uniche squadre in corsa ma quelle più vicine in classifica) da portare a termine e una finale di Europa League da conquistare che vedrebbe, in caso di passaggio del turno con il Marsiglia, l'Atalanta andare a Dublino per giocarsi la coppa. Non è mai successo prima, in 117 anni di storia.

Tornando per un attimo al Velodrome, giusto rimarcare quanto la Dea ha ottenuto al termine di 90 minuti più recupero ad altissimo tasso agonistico. In un contesto così, al termine di una partita così, con quell'occasione nel finale di Miranchuk che avrebbe addirittura potuto regalare una vittoria, uscire dal campo di Marsiglia con un pareggio che lascia intatte le possibilità di passare il turno e andare in finale a Dublino ha un significato enorme per il gruppo atalantino.