Debiti nel calcio, la mossa shock del Governo che scavalca Covisoc e Figc

MILANO - Un attacco all’autonomia dello sport professionistico italiano. Una riforma in linea con quello che avviene da un decennio in Spagna e sta per ripetersi in Gran Bretagna. Sono le due opposte visioni della bozza di testo legislativo, elaborata dal ministero dello Sport, che prevede l’istituzione di una nuova 'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche'. Sarà incardinata presso il dicastero guidato da Andrea Abodi, ex presidente della Lega B e del Credito Sportivo, anche se avrà potestà regolamentare autonoma, come accade per le altre authority indipendenti pubbliche.