Diretta Milan-Genoa ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita allo stadio Meazza il Genoa nella gara valida per la per la 35ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, già qualificati per la prossima Champions League, non vincono da un mese dal 3-0 interno inflitto al Lecce: dopo sono arrivati due pareggi contro Sassuolo e Juve e soprattutto la bruciante sconfitta nel derby contro l'Inter. In classifica la squadra di Pioli è seconda con cinque punti di vantaggio sulla Juve terza. Buon momento di forma per il Genoa che è reduce dalla bella vittoria interna contro il Cagliari per 3-0: i liguri hanno perso una sola volta nelle ultime cinque giornate di campionato e in classifica sono ancorati alla dodicesima posizione alle spalle del Monza.