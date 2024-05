Diretta Roma-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Juventus fa visita alla Roma nel 35° turno del campionato di Serie A . I bianconeri hanno sempre pareggiato nelle ultime tre giornate (contro Torino, Cagliari e Milan), sono terzi in classifica con 65 punti e presentano la seconda migliore difesa del torneo con 26 gol al passivo. La formazione di Massimiliano Allegri cerca i tre punti allo stadio Olimpico per mettere in cassaforte il pass per la prossima edizione di Champions League . Anche i giallorossi, quinti a quota 59, sono in corsa per la qualificazione alla massima competizione europea per club. La squadra di De Rossi è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. "Il girone d'andata abbiamo fatto 46 punti, in quello di ritorno purtroppo non siamo riusciti a fare ciò che è stato fatto nel girone d'andata. Abbiamo fatto molto peggio però al tempo stesso siamo vicini all'obiettivo principale di tornare in Champions l'anno prossimo. Bisogna essere concentrati su questo, finché la matematica non ci dà questa certezza bisogna stare attenti, il calcio può sempre dare delle sorprese" ha detto il tecnico della Juventus Allegri nella conferenza stampa della vigilia .

Roma-Juve, la diretta

70' - Continui capovolgimenti di fronte: Gatti spara alto e Vlahovic debole, Baldanzi lavora per Pellegrini e la Juve si salva in angolo, dove Danilo è protagonista di un salvataggio su Kristensen. L'ex Empoli e Lukaku vengono richiamati da De Rossi in panchina, in campo al loro posto Abraham e Azmoun.

65' - Grande equilibrio in campo: un incontenibile Chiesa salta ancora una volta Kristensen e calcia sul primo palo, ma Svilar mette in angolo, sui cui sviluppi l'estremo difensore giallorosso blocca senza problemi il colpo di testa di Bremer. Roma pericolosa in contropiede, decisivo Locatelli che si immolla sul tiro di Pellegrini. Quindi, gran parata di Svilar sulla sassata da fuori di Rabiot. Infine, altra giocata superba di Chiesa, che non trova in mezzo Vlahovic di un soffio.

60' - Scintille in campo. L'arbitro fischia fallo in attacco a Weah: i bianconeri protestano perché lo statunitense figlio d'arte anticipa Paredes e colpisce nettamente il pallone, i giallorossi, invece, chiedono a gran voce un secondo giallo che non arriva. Allegri sostituisce immediatamente l'ex Lilla - sommerso dai fischi dell'Olimpico - e getta nella mischia Kostic.

56' - Juve vicinissima al vantaggio, con Vlahovic che anticipa Kristensen sugli sviluppi di un corner: la zampata del bomber serbo, però, vola alta.

50' - La Juve sembra aver aumentato i giri del proprio motore, trascinata da un Chiesa particolarmente pimpante. Cambiaso ci prova da fuori, ma la sfera termina alta.

47' - Giocata meravigliosa di Chiesa, che salta secco Kristensen col destro e calcia violentemente col sinistro: il pallone, però, s'infrange contro il palo.

46' - È iniziato il secondo tempo all'Olimpico: Juve senza cambi, nella Roma c'è Zalewski al posto del grande ex della partita, Paulo Dybala.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero, con più Roma che Juve in queste ultime battute: Paredes spara in curva dalla distanza, Ndicka non trova la porta di testa, Dybala calcia alto su una punizione guadagna da Baldanzi al limite dell'area bianconera. All'Olimpico si va al riposo sull'1-1.

40' - Locatelli, di testa su cross di McKennie, spara alto da posizione favorevole. Poco fa ci ha provato Dybala su punizione, ma il suo mancino si è spento alto - non di molto - sopra la traversa.

35' - La Juve spinge, la Roma non rinuncia a improvvise ripartenze: all'Olimpico il risultato resta, per ora, fermo sull'1-1.

31' - PAREGGIA LA JUVE - Grande lavoro di Chiesa largo a destra e cross al bacio per Bremer, che sovrasta i diretti marcatori e di testa sigla il gol dell'1-1.