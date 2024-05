Diretta Empoli-Frosinone ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Sfida salvezza al Castellani di Empoli dove i padroni di casa ospitano il Frosinone nel match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Davide Nicola è quartultima in classifica a quota 31 punti, proprio in compagnia dei ciociari: i toscani sono reduci dalla sconfitta di Bergamo per 2-0, anche se nelle ultime cinque gare sono usciti vincitori dalle sfide contro Napoli e Torino. Cinque risultati utili di fila per il Frosinone che non perde dalla gara interna contro la Lazio: la squadra di Di Francesco è reduce dal successo interno contro la Salernitana, preceduto da quattro pareggi consecutivi.