Cagliari, pari contro il Lecce 10 contro 11: Ranieri a +4 su Udinese e Sassuolo

Termina 1-1 lo scontro salvezza della Domus Arena tra Cagliari e Lecce, anticipo di mezzogiorno della 35ª di Serie A. Un risultato che avvicina sempre di più la squadra salentina di Gotti all'obiettivo salvezza, per i rossoblù di Ranieri invece un punto che lascia ancora invischiati Nandez e compagni in piena zona retrocessione. Si gioca in un clima già estivo a Cagliari, nel primo tempo succede letteralmente di tutto. Sardi in gol al 18' con Deiola con una conclusione deviata dalla distanza, il Var però annulla per un tocco di mano del numero 14. Il vantaggio del Cagliari è solo rimandato, arriva al 26' firmato da Mina con una deviazione da centro area su conclusione da fuori di Gaetano. Proprio il giovane di scuola Napoli viene espulso da Marcenaro nel finale di primo tempo, dopo un intervento pericoloso ai danni di Ramadani. Rosso decretato dall'arbitro solo dopo aver rivisto l'azione al Var.