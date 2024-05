Diretta Salernitana-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Salernitana riceve l'Atalanta nel 35° turno di Serie A. La formazione di casa è ultima in classifica, già retrocessa matematicamente, con appena 15 punti all’attivo dopo 34 turni, con il peggior attacco del torneo e con la difesa più battuta. L’Atalanta, invece, è sesta in graduatoria con 57 punti collezionati in 33 gare (17 successi, 6 pareggi e 10 ko). I nerazzurri vengono dal pareggio a Marsiglia nella semifinale di andata di Europa League e hanno vinto le ultime due di campionato, contro Monza ed Empoli.