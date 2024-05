Lotito, Galliani, Zangrillo e il doppio ruolo nella bagarre calcio-politica

MILANO - Si allarga il fronte contrario all’ istituzione dell’ Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche , controllata dal ministero dello Sport e voluta dal ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti , che sostituirebbe la Covisoc . In prima fila contro il progetto del governo non c’è più soltanto la Figc , ma anche tutte le altre componenti del calcio italiano, oltre ai vertici del basket, l’unico altro sport di squadra professionistico nel nostro Paese .

Lega Serie A, voto unanime contro l'agenzia

L’operazione di compattamento generale contro la bozza, elaborata dai tecnici del dicastero guidato da Andrea Abodi (Fratelli d’Italia) e destinata a confluire in un decreto legge più ampio sullo sport, è iniziata alle 14 con il voto unanime dei 20 club di Serie A contro l’agenzia durante una riunione in video-collegamento: «All’esito della riunione, convocata dal presidente Lorenzo Casini, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica», spiega la nota diffusa da Via Rosellini. Casini ha precisato di non aver nascosto nulla ai club nelle ultime settimane. Una puntualizzazione necessaria perché in tanti hanno visto nella mossa di Abodi una conseguenza delle forti divisioni tra Serie A e Figc, alimentate da alcune audizioni presso la Commissione cultura e sport del Senato, alle quali ha partecipato anche Casini. La massima divisione non ha rinunciato a sottolineare la propria voglia di indipendenza dalle altre componenti del calcio sul modello della Premier League, che però curiosamente sta finendo sempre più sotto il controllo del governo britannico: «Tutti i club hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo».