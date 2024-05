Calcio e controlli economici, il problema è un altro: perché non siamo la Premier

La politica e l'agenzia: servono dirigenti migliori

Ma, soprattutto, un organo di controllo, più o meno efficiente, esiste da tempo, la Covisoc, che ancora non si capisce che fine farebbe (ma, attenzione, c’è un’altra italianissima soluzione di affiancarla alla nuova agenzia, giusto per snellire l’apparato burocratico). Ed esistono regole molto rigide a livello europeo, il famigerato Fair Play Finanziario. Né la Covisoc, né l’Uefa con il suo regolamento hanno impedito al calcio italiano di indebitarsi, di gestirsi in modo folle, di spendere più di quello che guadagna. Perché dovrebbe riuscirci la nuova agenzia? Perché viene nominata dal Governo (che di questi tempi potrebbe voler dire che Claudio Lotito potrebbe anche avere voce in capitolo)? La verità è che non si andrà lontano, anzi non si andrà proprio da nessuna parte se il calcio italiano e con lui la politica (che fa finta di volerlo aiutare, ma in realtà vuole mettere le mani su un ganglio economico-sociale piuttosto importante per il Paese), non capiscono che, il calcio, per funzionare meglio ha bisogno di migliori dirigenti, a qualsiasi livello e in qualsiasi posizione.