Autonomia, l'abbaglio del calcio italiano che diventa supercazzola

Nelle parole che vanno di moda nel calcio italiano, superato fortunatamente il momento della “resilienza”, oggi è fortissima “autonomia” e non tramonta la sempreverde “sostenibilità”. Due concetti che, in modi differenti, sono diventati bandiere da sventolare se non proprio da brandire nelle battaglie dialettiche. Il guaio è che rimangono due concetti assolutamente astratti per il nostro calcio di vertice che se ne riempie la bocca, non è per lo più lontano dalla loro applicazione pratica. Perché se tra il 2018 e il 2022 la Serie A ha perso 3 miliardi di euro, parlare di sostenibilità è come invitare un vegano a una grigliata. Eppure il concetto è ribadito in continuazione mentre i debiti crescono, a volte con tassi di interesse da strozzinaggio. Tutti pronti a disegnare progetti giovani, investimenti nelle infrastrutture e nei settori giovanili, maledicono i procuratori, brutti e cattivi, poi la maggioranza finisce di spendere tra cartellini e ingaggi più di quello che potrebbero permettersi. Il calcio sostenibile è un ottimo argomento per libri e convegni, un must per ogni intervista, ma se ne trovano pochissime tracce nei bilanci della Serie A, pur con lodevoli e ammirevoli eccezioni, s’intende.