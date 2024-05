Uefa e FIfa: occhio Abodi, non tollereremo invasioni di campo dell'agenzia governativa bilanci

Due ore e un quarto di discussione per rinviare al 20 maggio il decreto governativo anti Covisoc . Adesso non si chiama più agenzia di controllo sui bilanci e iscrizioni, ma Authority, in spregio all'italiano e al senso comune: lo sanno anche i muri del Palazzo che trattasi dello strumento per mettere sotto tutela lo sport tricolore, checché ne dica Abodi , andato a sbattere contro un muro e ora rifugiatosi in corner parlando di un ente indipendente.

"Una invasione di campo della politica"

Indipendente da chi? Questa è un'autentica invasione di campo della politica ai danni dell'autonomia delle federazioni sportive che aderiscono al Coni che aderisce al Cio che sono chiamati a rispettare le regole internazionali, sennò vengono messe fuori. Come volevasi dimostrare, è bastato circolasse la bozza del provvedimento, senza che né Malagò né Gravina né Petrucci ne fossero a conoscenza, per scatenare l'irritazione di Uefa e Fifa.

Ripetiamo di nuovo ad Abodi e a chi ha partorito l'idea, che cosa recitino gli articoli 9 del regolamento Uefa, gli articoli 14 e 15 dello Statuto Fifa, la regola 24.6 della Carta Olimpica così se li ficcano bene in testa. Quando lo stesso Malagò, nei giorni scorsi ha avvertito che l'Italia "rischia una figuraccia internazionale", ha detto semplicemente il vero. E dunque: Articolo 9 Comitato esecutivo Uefa:

1) "Se, a giudizio del Comitato esecutivo, un'Associazione membro ha commesso una grave violazione del presente Statuto o dei regolamenti o delle decisioni prese in base ad esso, il Comitato esecutivo ha il diritto di sospendere l'affiliazione dell'Associazione membro con effetto immediato. Motivi specifici di sospensione:

1 bis) Un' Associazione Membro può essere sospesa, in particolare, se le autorità statali interferiscono nei suoi affari in modo così significativo che: a) non può più essere considerata pienamente responsabile dell'organizzazione di questioni legate al calcio nel suo territorio; b) non è più in grado di svolgere i suoi compiti statutari in modo appropriato; c) non è più garantito il regolare svolgimento di una competizione organizzata sotto i suoi auspici;

o d) non è più garantita la libera elezione del suo organo esecutivo o l'elezione o la nomina totalmente indipendente degli altri suoi organi. 2) Qualsiasi sospensione sarà sottoposta al successivo Congresso per valutare se l'Associazione membro debba essere esclusa o meno, o se la sospensione debba essere revocata o continuata. Se il Congresso non prende in considerazione la questione, la sospensione cesserà".

Cosa rischia la Nazionale

Se la nascitura Agenzia violerà lo Statuto della federcalcio europea, l'Italia rischierà di essere messa fuori dalle Coppe e dall'Europeo. Gli articoli 14 e 15 dello statuto Fifa impongono a tutte le Federazioni di attenersi obbligatoriamente alla rigorosa difesa della loro autonomia, pena l’applicazione di possibili sanzioni. La Carta Olimpica impone al Coni di preservare la propria indiopendenza e di resistere ad ogni tipo di pressione politica. Mentre Abodi pensava di risolvere tutto annunciando: "Faremo un'Authority", in Svizzera non hanno perso tempo.

Con una lettera datata ieri, 8 maggio, l'Uefa ha chiesto alla Figc di fornire chiarimenti approfonditi entro e non oltre il 15 maggio. Di tutto aveva bisogno il calcio italiano, proprio nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo primo posto nel ranking stagionale che porterà cinque squadre nella prossima Champions League, fuorché dell'ennesimo pasticcio della politica. Che qualunque colore abbia, qualunque esecutivo veda in carica, non ha ancora capito e nemmeno ha imparato quanto lo sport italiano sia una cosa molto seria e debba essere finalmente preso sul serio. Altro che Authority.