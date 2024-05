Casini attacca: "Situazione stadi insostenibile, al Governo ho chiesto..."

Lorenzo Casini è tornato a parlare del tema stadi nel calcio italiano. Dopo le polemiche di questi giorni per la possibile introduzione dell'agenzia governativa nel mondo del calcio, il presidente della Lega Serie A ha attaccato la politica e le istituzioni per l'eccessiva burocrazia che non sta permettendo alle società di sviluppare nuovi impianti. Sono tanti infatti i progetti ancora fermi e che riguardano società come Roma, Cagliari, Fiorentina e soprattutto Inter e Milan.

Casini attacca: "Situazione stadi insostenibile" A margine di un evento organizzato da Eiis, Casini si è espresso così sugli stadi italiani: “La situazione dell’impiantistica non è più sostenibile né accettabile. Non si può assolutamente andare avanti così. Noi come Serie A lo abbiamo scritto, detto e ribadito anche nell’indagine Conoscitivo al Parlamento. La situazione è a dir poco disarmante, guardate le squadre di Serie A: ci sono pochissimi stadi di proprietà e hanno difficoltà enormi anche per degli interventi minimi di miglioramento e ristrutturazione a causa delle istituzioni”.

Casini: "Gli stadi devono essere considerati come opere strategiche" Il presidente della Lega Serie A ha quindi svelato la proposta fatta al Governo per cercare di sbloccare la situazione: "Gli stadi di Serie A devono essere considerati opere strategiche di interesse nazionale. Con questo non voglio dire che vadano finanziati con i soldi pubblici, ma occorre abbattere ogni nodo burocratico o limite. E' questo il problema che sta bloccando la realizzazione di nuovi impianti. Un altro tema poi è quando l’intervento non mira solo a riqualificare gli impianti, ma anche l’intera area circostante. Questo è più difficile a livello nazionale, ma non è pensabile che ci siano così tanti ostacoli burocratici".

