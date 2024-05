Diretta Milan-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 20.45 , allo stadio Giuseppe Meazza, il Milan ospita il Cagliari nell'anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A . I rossoneri di Stefano Pioli , reduci dal 3-3 interno contro il Genoa, non vincono da ben quattro partite. Il Diavolo, però, potrebbe blindare il secondo posto in caso di successo e mancata vittoria della Juventus contro la Salernitana, sfida in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium. I sardi di Claudio Ranieri , invece, sono alla ricerca di punti in chiave salvezza. I rossoblù nello scorso turno sono stati beffati dal Lecce nei minuti finali ma nelle ultime sei hanno perso solo una volta, con quattro pareggi e una vittoria a completare il quadro.

Milan-Cagliari: diretta tv e streaming

Milan-Cagliari, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.