Diretta Atalanta-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita la Roma nel 36° turno di Serie A, in una sfida molto importante per la corsa alla Champions League. Entrambe le squadre condividono il quinto posto in classifica con 60 punti ma i nerazzurri hanno una partita in più da giocare. La formazione di Gasperini viene da tre vittorie di fila in campionato ed è riuscita ad ottenere la qualificazione in finale di Europa League mentre i giallorossi hanno pareggiato le ultime due di Serie A e sono reduci dall'eliminazione contro il Bayer Leverkusen.