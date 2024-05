Diretta Lazio-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

La Lazio riceve l'Empoli allo stadio Olimpico per il 36° turno di Serie A. La squadra di Tudor è in settima posizione della classifica con 56 punti e ha collezionato tre vittorie e un pari nelle ultime 4 giornate. La fomazione toscana, invece, lotta per la salvezza: è nella parte bassa della graduatoria con 32 punti e, senza trovare la via del gol, ha rimediato appena un punto nelle scorse due gare, pareggiando 0-0 con il Frosinone e perdendo in casa dell'Atalanta.