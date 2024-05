Diretta Lecce-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Ad aprire il lunedì di Serie A sarà il match in programma al Via del Mare alle 18.30 tra Lecce e Udinese. I salentini, grazie alla sconfitta del Cagliari al Meazza contro il Milan (5-1), hanno conquistato la salvezza aritmetica pertanto possono giocare senza grandi pressioni. La formazione di Luca Gotti, ex della sfida, è reduce da quattro risultati utili consecutivi e vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione. Discorso diverso, invece, per i friulani, ancora in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Fabio Cannavaro, reduce dal doppio 1-1 contro Bologna e Napoli, è attualmente terzultima a quota 30 ma vincendo stasera scavalcherebbe in un solo colpo Empoli e Frosinone, prossime avversarie nelle ultime due decisive giornate di campionato.