Arthur, gol vittoria: la Fiorentina rimonta il Monza e supera il Napoli

La Fiorentina, fresca di qualificazione in finale di Conference League, vince anche in casa contro il Monza e si porta all'ottavo posto in Serie A davanti al Napoli (che ha anche una partita in più). La squadra di Italiano si è imposta con il risultato di 2-1 sui brianzoli di Palladino: ad aprire le marcature ci ha pensato Djuric prima delle reti di Nico Gonzalez e di Arthur nel secondo tempo. Per il centrocampista brasiliano, in prestito secco dalla Juventus, si tratta del primo gol stagionale con la formazione di Italiano. Il Monza resta al 12º posto in classifica, con la vittoria in campionato che ormai manca da più di un mese.