Diretta Fiorentina-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Ad aprire la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Napoli. La Viola di Vincenzo Italiano, che mercoledì 29 maggio affronterà l'Olympiakos ad Atene nella finale di Conference League (seconda finale consecutiva per i gigliati che lo scorso anno persero 2-1 contro il West Ham), è reduce dal successo interno in rimonta contro il Monza (2-1). I toscani, attualmente a quota 53, occupano l'ottavo posto in classifica. Dietro, a -2, proprio gli azzurri di Francesco Calzona, protagonisti di una stagione molto deludente. I campani non sono riusciti a difendere il tricolore che portano sul petto e rischiano di restare completamente fuori dalle coppe europee. Partiti con Rudi Garcia, i partenopei sono poi passati al grande ex Walter Mazzarri e infine all'attuale guida tecnica. Nell'ultimo turno è arrivato l'undicesimo ko stagionale in campionato, il sesto in casa: 2-0 al Maradona contro il Bologna.