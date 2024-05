Kvaratskhelia evita il ko Napoli contro la Fiorentina: Italiano resta a +2

Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria. Mentre la società è alla ricerca dell'allenatore che guiderà la squadra l'anno prossimo la formazione di Calzona esce con un pareggio dalla trasferta contro la Fiorentina. Il match tra la squadra di Italiano e i partenopei si è chiuso sul risultato di 2-2: Rrahmani ha aperto le danze prima dei gol di Biraghi e Nzola, mentre la rete del definitivo pareggio è stata siglata da Kvaratskhelia. La situazione in classifica resta dunque invariata, con la Viola che resta all'ottavo posto a +2 sui partenopei pur dovendo ancora recuperare la sfida contro l'Atalanta. Nell'ultimo turno il Napoli, che non vince dal successo in trasferta contro il Monza, affronterà il Lecce in casa.