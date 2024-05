Diretta Lecce-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, l'Atalanta di Gasperini si rimette in cammino in campionato con la sfida del Via del Mare di Lecce che può valere l'accesso matematico alla prossima Champions League. Una penultima giornata di Serie A importante per la Dea che sul campo dei giallorossi, già matematicamente salvi, può finalmente staccare il pass per la massima competizione europea e dedicarsi unicamente all'altra finalissima conquistata in stagione quella di Europa League. All'orizzonte per i nerazzurri un altra chance di mettere in bacheca un trofeo, ma prima la trasferta pugliese contro Gotti per blindare lo slot tra le prime cinque posizioni.