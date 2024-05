Diretta Sassuolo-Cagliari ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Il Sassuolo riceve il Cagliari nel 37° turno di Serie A. I neroverdi sono penultimi con 29 punti e, con 72 gol al passivo, presentano la seconda difesa più battuta del torneo. Vengono dalla sconfitta sul campo del Genoa e lotta per la salvezza, come il Cagliari che è a quota 33 e ha rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate, pareggiando con il Lecce e perdendo in trasferta contro Milan e Genoa. La formazione di Ranieri non vince dal 7 aprile, dalla vittoria casalinga con l'Atalanta.