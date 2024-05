Festa Cagliari, è salvo! Altra impresa di Ranieri, Sassuolo con un piede in B

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena lo scontro diretto per la salvezza con il Cagliari che batte il Sassuolo 2-0 e conquista aritmeticamente la salvezza! Decisivi il gol di Prati ed il rigore di Lapadula nella ripresa, per gli emiliani le speranze sono al lumicino infatti devono sperare in una doppia sconfitta dell' Udinese (impegnato ad Udine) e Frosinone (impegnato a Monza) per rimanere ancora in corsa per la permanenza in Serie A.

Sassuolo-Cagliari, la partita

Primo tempo che vive subito un momento topico: al 5' Lapadula sfrutta un errore di Tressoldi, entra in area e cade dopo un contatto con il difensore emiliano, Doveri non sanziona il rigore ed il silent check del Var conferma la decisione del campo. Pinamonti e lo stesso Lapadula creano le occasioni più pericolose nel primo tempo chiuso 0-0. La partita prosegue sulla falsa riga del 1° tempo quando al 70' ecco la svolta: sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore del Cagliari si crea una mischia in area, Dossena (da seduto) riesce a fare la sponda per Prati (entrato al 67') che dall'altezza del dischetto fa partire un preciso sinistro per il vantaggio sardo! I padroni di casa accusano il colpo, non riescono a reagire ed il Cagliari sfiora anche il raddoppio all'85' con Sulemana che calcia forte da fuori area ma senza centrare lo specchio della porta. Raddoppio che arriva perché Kumbulla commette un grave errore in fase di disimpegnio dentro l'area, il solito Lapadula è lesto a rubare palla e subisce fallo, questa volta Doveri non ha dubbi e assegna il rigore: Lapadula si presenta sul dischetto e manda i titoli di coda con brivido (la palla passa sotto le mani di Consigli).