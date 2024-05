Inter-Lazio, pari a San Siro: a Inzaghi sfugge anche il record di Mancini

Una buona Lazio esce con un pari da San Siro , raggiunta dal gol di Dumfries nel finale dopo essere passata in vantaggio con Kamada nel primo tempo. La squadra di Tudor aggancia la Roma al sesto posto ma fallisce il momentaneo sorpasso sui giallorossi. Con questo pari, Inzaghi non potrà né raggiungere né superare il record di punti di Mancini (stagione 2006-2007), dopo aver mancato il record di Conte con la Juve (stagione 2013-2014). Sarebbero servite due vittore nelle ultime due gare ai nerazzurri per andare a quota 98 punti e superare i 97 dell'ex tecnico della Naizonale: ora Inzaghi al massimo può raggiungere quota 96.

Inter-Lazio, la cronaca

I nerazzurri partono subito forte con una conclusione di Thuram dopo 3', che viene deviata in corner da Provedel. Due minuti più tardi i biancocelesti passano in vantaggio con Castellanos, ma il gol viene annullato dal Var per un fuorigioco dell'argentino. Al 14' è ancora Castellanos a creare affanno nella retroguardia dell'Inter, con una conclusione respinta da Sommer. Intorno alla mezz'ora Dimarco si scatena e crea una tripla occasione da rete, ma trova il provvidenziale intervento di Provedel a sventare la minaccia. Al 32' la Lazio trova la rete del vantaggio con Daichi Kamada, che calcia dalla distanza e infila la sfera alle spalle di Sommer. Nel finale di primo tempo i campioni d'Italia reagiscono con Dimarco e Barella, ma i loro tentativi risultano imprecisi; si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa l'Inter prova subito a mettere pressione agli avversari con alcune iniziative, ma l'occasione più pericolosa arriva con un tiro di Calhanoglu che termina di poco a lato. Al 58' Provedel è ancora decisivo su Barella, mentre nell'azione successiva è il palo a dire di no a Lautaro Martinez. Il gioco diventa spezzettato in seguito alla girandola di sostituzioni effettuata dai due allenatori, che inseriscono forze fresche in campo. Negli ultimi minuti i nerazzurri tentano l'affondo per cercare il pareggio e lo trovano all'87' grazie ad un preciso colpo di testa di Denzel Dumfries su cross di Sanchez. In seguito a questo risultato la Lazio aggancia la Roma al sesto posto con 60 punti (ma i giallorossi giocheranno stasera e sono in vantaggio negli scontri diretti); mentre l'Inter sale a quota 93. Al termine della sfida i nerazzurri di Simone Inzaghi festeggiano la conquista del loro ventesimo scudetto con l'accompagnamento musicale di due tifosi d'eccezione, ovvero Luciano Ligabue e Tananai.