A De Rossi basta un gol di Lukaku: la Roma spera ancora nella Champions

La Roma batte di misura il Genoa all'Olimpico grazie alla firma di Lukaku (la 13esima in campionato) blindando così il sesto posto in classifica ai danni della Lazio inseguitrice. La squadra di De Rossi, qualificata già per la prossima Europa League, grazie a questo successo spera ancora in un piazzamento in Champions ma dipenderà tutto dall'Atalanta e da quello che farà in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il Genoa di Gilardino non ha sfruttato la superiorità numerica dovuta all'espulsione di Paredes a metà secondo tempo e in classifica resta all'undicesimo posto a quota 46 punti.