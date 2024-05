Diretta Salernitana-Verona ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Nell’ultima gara interna della stagione, la Salernitana proverà a bissare la vittoria dell’andata anche per poter salire a quota 19 in classifica e scavalcare il Pescara che nel 2017 concluse la stagione con 18 punti (record negativo di punti). Idee e concetti chiari invece in casa Verona dove Marco Baroni predica serenità. A Salerno il Verona si gioca la salvezza ma il tecnico rimane concentrato solo sulla partita: "Adesso serve fare lo scalino più difficile, domenica abbiamo capito che fare settanta minuti buoni non basta, adesso serviranno cento minuti di voglia, concentrazione e determinazione. Giocare dopo le rivali è un vantaggio? Non bisogna farsi portare via dai pensieri, dobbiamo passare da due prestazioni di altissimo livello senza farci condizionare dai risultati delle altre gare. Dopo la partita col Torino c’è stata grande delusione, non abbiamo colto una grande opportunità. Adesso c’è da fare l’ultimo passo che è quello più difficile".