Terribile, poi meravigliosa: una Juve mai vista riacciuffa tre gol al Bologna!

Calafiori, doppietta storica. Torna Fagioli, Alex Sandro non entra

Montero prova a risvegliare la squadra con Weah e Alcaraz, fuori i due ammoniti, ma il gol arriva di nuovo per i padroni di casa: altro errore in fase di impostazione bianconera sul pressing asfissiante rossoblù, Danilo mette una pezza ma favorisce l'inserimento di Calafiori, scatenato e freddo nel superare Szczesny con un pallonetto velenoso. Non aveva mai segnato in Serie A l'ex Roma, si prende la scena proprio contro la squadra che più lo sta cercando nel mercato. Montero cambia ancora, è il momento di Yildiz che rileva Gatti, si passa a quattro dietro con Weah e Iling terzini, imbarcata per imbarcata....C'è tanto da imparare da questo Bologna, come c'è tanto da sperare se Motta dovesse essere il tecnico della Juventus dalla prossima stagione. Minuti anche per Milik e soprattutto per Fagioli, che rivede il campo dopo un anno terribile, ma non per Alex Sandro, che resta dietro a Nedved come presenze: il record del ceco è salvo, al massimo se il brasiliano dovesse giocare col Monza potrebbe solo eguagliarlo ma mai superato.