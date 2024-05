“Ha tentato di aggredire Guida”: la maxi stangata del Giudice Sportivo

Sanzioni pesanti del Giudice Sportivo al termine del 37° turno di Serie A. Il direttore sportivo dell'Empoli, Accardi , dovrà scontare ben cinque giornate di squalifica per "aver rivolto espressioni insultanti nei confronti dell'arbitro Guida e per averlo minacciato e tentato di aggredirlo nel tunnel ". Un clima molto caldo al termine del match contro l'Udinese , infuocato per il pareggio dei friulani al 104' su calcio di rigore. Non solo il ds, sono fioccate anche altre sanzioni disciplinari contro l'addetto stampa Luca Casamonti (fino al 30 giugno), il preparatore atletico Gabriele Stoppino (una giornata) e il capo match analyst Federico Barni (due giornate).

Giudice Sportivo, i calciatori squalificati

Il centrocampista dell'Empoli, Grassi, ha subito una squalifica di tre giornate "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale". Due giornate e ammenda di 5000 euro per Paredes "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione". Una sola giornata a Matheus Enrique per il doppio giallo e il conseguente rosso per proteste. A seguire anche tutti i giocatori diffidati, che hanno poi subito la quinta sanzione: Basic (Salernitana), Cambiaso (Juve), Casale (Lazio), Dossena (Cagliari), Duda (Verona), Hateboer (Atalanta), Lukaku (Roma).

Le ammende alle società