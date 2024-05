Diretta Milan-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Ultima giornata di campionato per il Milan che ospita la Salernitana in quella che è la passerella finale per Olivier Giroud, Simon Kjaer e soprattutto Stefano Pioli. Dopo quasi cinque stagioni, 1.690 giorni (dal 9 ottobre 2019 a oggi), 240 panchine (sesto di sempre alle spalle di icone milaniste come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm) e uno scudetto, oltre ad aver riportato stabilmente il club rossonero nelle zone che contano in Serie A e a frequentare con assiduità la Champions, Pioli lascia. Il tecnico emiliano è stato salutato dal club con un comunicato pieno di affetto e nel quale non è apparsa ovviamente la parola “esonero” alle 10.05, a dimostrazione che la stima reciproca è rimasta intatta fino alla fine e che la separazione - con dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto - non è stata turbolenta. Dopo le dure contestazioni per l’opzione Lopetegui, poi lasciata decadere, adesso i tifosi del Milan stanno dimostrando sui social - e non solo - la loro contrarierà alla soluzione Paulo Fonseca. Anche stasera a San Siro per 45’ andrà in scena una protesta silenziosa della Curva Sud e dei Milan Club, ma non sono da escludere nuovi messaggi (striscioni) proprio sul tema allenator