Cheddira e Lucca, i gol per la salvezza di Serie A

Siamo al dentro o fuori: solo due formazioni tra Frosinone, Udinese ed Empoli potranno festeggiare la permanenza in Serie A al termine delle gare in programma domenica sera . Tre squadre raccolte in tre punti e uno scontro diretto allo stadio "Benito Stirpe" che si preannuncia da brividi. Gli uomini di mister Eusebio Di Francesco, a quota 35 punti, hanno a disposizione due risultati su tre contro i friulani: basta un pareggio, dunque, per far partire la festa giallo-azzurra. Pareggio che, sulla carta, potrebbe essere sufficiente anche ai ragazzi allenati da Fabio Cannavaro: se l'Empoli non dovesse battere la Roma, infatti, entrambe le contendenti allo "Stirpe" rimarrebbero nella massima serie. Più remota l'ipotesi spareggio: in caso di vittoria dei ciociari unita al pareggio dell'Empoli contro i giallorossi, servirebbero altri novanta minuti per decretare la terza retrocessa tra toscani e friulani . Numeri ed ipotesi, quindi, prima dell'ultima curva dove gli allenatori si affideranno ai loro bomber per compiere i passi decisivi verso la salvezza. Da una parte l'ex Bari Walid Cheddira, autore di sette reti in questo campionato, una a dir poco importante nell'ultima sfida sul terreno di gioco del Monza; dall'altra Lorenzo Lucca, in gol otto volte in questa stagione sportiva ma fuori dalla lista dei pre-convocati del commissario tecnico Luciano Spalletti per l'Europeo. Dopo le convocazioni di marzo sfuma, quindi, il sogno azzurro dell'attaccante classe 2000. Ora al bomber nativo di Moncalieri rimane la sfida nella sfida con il centravanti del Frosinone, anch'egli in cerca della consacrazione dopo aver trascinato i suoi verso l'obiettivo salvezza.

La formazione del Frosinone

In termini di formazione in casa Frosinone solite noie legate all’infermeria: il portiere Turati, infatti, ha terminato anzitempo la stagione e sarà rimpiazzato da Cerofolini mentre capitan Mazzitelli proverà a stringere i denti ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto a causa del problema muscolare che lo affligge da due settimane. Al suo posto, quindi, uno tra Gelli ed Harroui con il secondo che, eventualmente, farebbe scalare Brescianini sulla linea dei centrocampisti. Per il resto nessuna sorpresa con i rientri di Lusuardi e Bonifazi che partiranno dalla panchina.

Le parole di Cannavaro: chi scende in campo

Per gli ospiti, invece, tempo di conferenza stampa per mister Fabio Cannavaro: «Giocheremo per vincere, non dobbiamo fare calcoli - le parole dell’allenatore dell’Udinese prima della partenza per la Ciociaria. - Nessuno voleva arrivare a questo punto ma quando ho firmato ci davano per morti e, invece, siamo qui a lottare in queste partite importanti. È una montagna pazzesca da scalare, ma dobbiamo mettere la bandierina sopra». Poi un pensiero per i sostenitori bianconeri: «Sono qui da cinque partite e quello che ho visto domenica è ciò che dovrebbe esserci in ogni partita. I tifosi sono stati eccezionali, come lo sono stati a venire a Lecce e come lo saranno a Frosinone. Loro fanno sacrifici per venire a vederci e ne siamo consapevoli, per questo dobbiamo ridare loro qualcosa sul campo». Nel consueto 3-5-1-1 disegnato dal tecnico dei friulani pochi dubbi: tra i pali il solito Okoye sorretto dal pacchetto difensivo composto da Perez, Bijol e Kristensen. A centrocampo dovrebbero agire Samardzic, Walace e Payero mentre sulle corsie laterali due esterni tra Ehizibue, Kamara ed Ebosele. Terminale offensivo sarà Lucca supportato da Davis o Pereyra mentre Thauvin, come dichiarato da Cannavaro «sarà utile nel corso della gara».