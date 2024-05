Diretta Empoli-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Una stagione in una partita. L’Empoli è padrona del proprio destino: vincendo stasera conquisterebbe la terza salvezza di fila (non è mai successo finora), senza doversi aggrappare al risultato di Frosinone-Udinese che si disputa in contemporanea. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la Roma di Daniele De Rossi e dell’ex Baldanzi, già matematicamente sicura del sesto posto. Una squadra di caratura ben superiore, anche senza Lukaku, Paredes e Spinazzola. Dalla parte degli azzurri ci sono le maggiori motivazioni, che devono essere tradotte in un gol in più degli avversari