Diretta Frosinone-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Frosinone riceve l'Udinese nel 38° e ultimo turno di Serie A . Le due squadre lottano per rimanere nel massimo campionato italiano. I ciociari sono 16esimi con 35 punti e vengono dalla vittoria sul campo del Monza mentre i friulani sono quartulimi a quota 34 e hanno ottenuto 4 risultati utili nelle ultime 4 giornate (3 pareggi e un successo).

Dove vedere Frosinone-Udinese: diretta tv e streaming

La partita tra Frosinone e Udinese è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Frosinone-Udinese, probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Valeri, Brescianini, Barrenechea, Zortea; Soulé, Harroui; Cheddira. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Frattali, Marchizza, Bonifazi, Lusuardi, Monterisi, Seck, Gelli, Ibrahimovic, Garritano, Mazzitelli, Reinier, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge, Ghedjemis.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Samardzic; Lucca. Allenatore: Cannavaro. A disposizione: Padelli, Mosca, Tikvic, Giannetti, Kabasele, Ebosele, Ferreira, Zemura, Zarraga, Lovric, Pereyra, Thauvin, Davis.

ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Alassio-Colarossi. QUARTO UOMO: Maresca. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.