Diretta Verona-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Il Verona saluta il campionato ospitando i campioni d’Italia dell’Inter. Un Bentegodi festante per una salvezza raggiunta con la vittoria di Salerno. Ma l’aria di festa non piace a Marco Baroni: "Giochiamo di fronte al nostro pubblico, è un periodo di festa, ma è un termine che non mi piace. La vera festa è quando andiamo in campo e dobbiamo concentrarci su quello. Abbiamo di fronte l’inter che considero una squadra tra le prime cinque d’Europa e noi vogliamo fare bella figura davanti ad un avversario così, anche se le difficoltà non ci hanno mai spaventato, anzi, ci hanno dato grandi stimoli. Non è stato facile rimettere in carreggiata la squadra dopo festeggiamenti, ma sono convinto che la squadra farà una bella prestazione". C’è poi il futuro che attende Baroni e il Verona. C’è un contratto ma lo stesso presidente Setti ha aperto la porta a possibili scenari diversi.