Stirpe: “Serata amara, Di Francesco non merita questo epilogo”. Sui giovani...

Termina con la retrocessione del Frosinone l'ultimo turno del campionato di Serie A e gli umori nel posto partita sono differenti tra lo Stirpe e il Castellani di Empoli. Il presidente gialloblù, Maurizio Stirpe, parla così al termine della partita contro l'Udinese: "Questa era la partita più importante della nostra storia, ma purtroppo non siamo stati bravi a capitalizzare le tante occasioni create. Alla fine, come spesso capita in questi casi, si viene puniti. Ci sta, il calcio è questo. Per noi è una serata amara, che però bisogna accettare. Mi spiace soprattutto per i giocatori, che avrebbero meritato maggior fortuna. Ai tifosi non posso dire nulla, loro sono i proprietari del club".

Stirpe e la riflessione su Di Francesco

"E' bello ricevere i complimenti, ma allo stesso tempo si devono accettare le loro critiche - aggiunge -. Abbiamo sempre lavorato con metodo e oculatezza. Non ci faremo trovare impreparati dalla serie B. Ci vorrà sicuramente qualche settimana per metabolizzare l'esito di questo campionato. Ripartiremo dalle certezze che abbiamo all'interno della nostra società e proveremo a scrivere altre pagine della nostra piccola storia calcistica. I giovani ti possono dare tanto, così come devono avere il diritto di sbagliare. A un certo pinto abbiamo inseguito un certo tipo di progetto e ci assumiamo tutte le responsabilità del caso". Stirpe conclude: "In tempi non sospetti dissi che in caso di retrocessione mi sarei assunto tutte le responsabilità. Retrocedere negli ultimi 15 minuti di una stagione rende tutto più amaro. Onore agli avversari, demerito nostro". Infine, una riflessione su Eusebio Di Francesco. "Non merita questo epilogo, mi spiace tanto per lui. E' un bravo maestro di calcio, una persona che può dare ancora tanto al calcio italiano. Non mi sono pentito di averlo con noi quest'anno".