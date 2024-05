"Venute meno condizioni per operare": terremoto Covisoc, dimissioni in blocco

Terremoto in Figc. Gabriele Gravina ha ricevuto nel pomeriggio di lunedì 27 maggio le dimissioni irrevocabili da parte del presidente della Covisoc Germana Panzironi e di altri tre componenti della Commissione di Vigilanza federale. Sono questi il magistrato del Tar Lazio Angelo Fanizza , l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo del presidente Tar Campania (sezione Salerno) Salvatore Mezzacapo . Stando a quanto riportato nella lettera recapitata al presidente della Figc, i dimissionari hanno deciso di lasciare la Covisoc in virtù dell'approvazione del Decreto che istituisce la Commissione indipendente sopprimendo quella finora presieduta da Panzironi. Le dimissioni avranno effetto a partire dal 30 giugno, dunque successivamente alla scadenza del termine di iscrizione dei club professionistici alla stagione 2024/2025.

La lettera

Questo il contenuto della lettera recapitata a Gravina recante le ragioni delle dimissioni: "Nominati all'unanimità lo scorso mese di novembre insieme al Prof. Giuseppe Marini, e con ancora più di tre anni di incarico, hanno ritenuto di rassegnare le dimissioni perché con l'approvazione del Decreto Legge in cui si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con la contestuale soppressione della CoViSoc, sono venute meno le condizioni per operare'".

La reazione di Gravina

Queste invece le dichiarazioni del presidente federale: "Ringrazio la presidente Panzironi e i componenti per la competenza e l'imparzialità che hanno mostrato sin dal primo giorno della loro nomina comprendo le ragioni di questa scelta e mi rammarico del fatto che il mondo dello sport perda figure di così alto profilo. In questi mesi, hanno svolto il loro incarico con professionalità e spirito di servizio, come peraltro hanno confermato garantendo il loro apporto fino al termine di questa stagione sportiva, sia sul versante dei controlli sia nel costante e proficuo confronto per il perfezionamento delle norme che riguardano la sostenibilità economico-finanziaria del calcio professionistico", ha concluso Gravina.