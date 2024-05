Gudmundsson shock, rischia il carcere per violenza sessuale: caso riaperto

GENOVA - Dopo una stagione da sogno, sono i problemi extra campo a preoccupare il gioiello del Genoa, Albert Gudmundsson. Il talento islandese, autentico protagonista dell'ottima annata del Grifone ed obiettivo di mercato di Juventus e non solo, ha visto riaprirsi il caso che lo vede accusato di violenza sessuale in Islanda. Nell'agosto scorso una donna aveva presentato una denuncia contro il giocatore dopo aver subito una molestia, un episodio che ha scosso l'intera federcalcio islandese a tal punto di escludere Gudmunsson dalle convocazioni del ct. Il numero 11 rossoblù era tornato a vestire la maglia del suo Paese per gli spareggi giocati lo scorso marzo contro Israele e Ucraina, dopo che la Procura distrettuale aveva archiviato il caso, ma ora con un ricorso presentato al pubblico ministero la decisione è stata annullata.