Baroni-Verona, le strade si dividono dopo la salvezza: piace a Cagliari e Monza

L’ultimo bacio. Appuntamento oggi per dirsi addio tra il Verona e Marco Baroni. La storia d’amore tra l’Hellas e il tecnico toscano sembra essere giunta ai titoli di coda. Il tecnico artefice della clamorosa impresa salvezza appare, infatti, sempre più orientato a lasciare il club gialloblù, nonostante con la permanenza in Serie A sia scattato il rinnovo automatico fino al 2025. Il condottiero fiorentino è pronto a fare un passo indietro per sposare un nuovo progetto.

Baroni nel mirino di Cagliari, Monza e Udinese

D’altronde le alternative non gli mancano: il Cagliari è in pressing da giorni e gli ha proposto un biennale. Nelle ultime ore anche il Monza è tornato alla carica, visto che Raffaele Palladino appare pronto a dire addio. Un duello in cui sarà appunto determinante la volontà di Baroni, lusingato da entrambi i corteggiamenti. La decisione è prevista nei prossimi giorni, visto che nel weekend l’ex tecnico del Lecce ascolterà da vicino le proposte dei vari club interessati a lui. Tra coloro che avevano sondato il terreno per Baroni anche l’Udinese, al momento però più defilata.

Verona, chi al posto di Baroni?

E l’Hellas? In casa gialloblù intanto il ds Sogliano (ha deciso di restare nonostante fosse finito nel mirino di altri club) ha confezionato il riscatto del centrocampista Suat Serdar dall’Hertha Berlino per 4 milioni. Contratto fino al 2028. Ora il Verona intende blindare col rinnovo fino al 2026 capitan Darko Lazovic; mentre i giovani Yayah Kallon e Jayden Braaf rientreranno all’interno della rosa scaligera a causa del mancato riscatto da parte di Bari e Fortuna Sittard. Il loro futuro sarà altrove. Nel frattempo il Verona è pronto a iniziare il casting per individuare il nome giusto a cui affidare il dopo Baroni: le prime idee portano a Paolo Zanetti, Massimo Donati, Alessio Dionisi e Vincenzo Vivarini. Quest’ultimi due sono nella lista pure del Cagliari, qualora fosse il Monza a spuntarla per Baroni; mentre le candidature di Pippo Inzaghi e Mathias Almeyda, circolate in città nelle ultime 24 ore, appaiono al momento delle opzioni più difficili da percorrere.