Diretta Roma-Milan ore 13.10: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PERTH (AUSTRALIA) - Quinta sfida stagionale tra Roma e Milan. Dopo le gare di campionato (doppia vittoria del Diavolo) e nei quarti di finale di Europa League (doppia vittoria dei capitolini), le due formazioni di affrontano in amichevole a Perth, in Australia (calcio d'inizio alle ore 13.10 italiane, 19.10 locali). Sulla panchina rossonera non ci sarà Stefano Pioli, che ha salutato gli ormai suoi ex tifosi sabato al Meazza dopo il match contro la Salernitana, ma Daniele Bonera, pronto a prendere le redini della futura NextGen, mentre sarà l'ultimo ballo per Giroud, prossimo al trasferimento in MLS al Miami FC. All’Optus Stadium atteso il pubblico delle grandi occasioni: sono previsti circa 60mila spettatori sui 65mila della capienza totale e verranno così superati i 48mila fan che nel 2018, nello stesso impianto, assistettero al concerto di Taylor Swift. Intanto ieri si sono incontrate le leggende dei due club, fra cui Baresi, Massaro, Serginho, Pizarro e Tonetto. Sarà una sfida nel ricordo del grande doppio ex Agostino Di Bartolomei di cui proprio ieri ricorrevano i 30 anni dalla scomparsa.