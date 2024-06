Plusvalenze, si indaga anche sull’Inter: il caso e il rischio effetto domino

Il quotidiano riporta anche come la tesi degli investigatori, visto quanto riportato nell’informativa finale redatta dal Nucleo Pef della Guarda di Finanza di Roma, depositata agli atti dell'inchiesta, sia che "nell’ambito delle operazioni 'a specchio' esaminate, sembra che la contabilizzazione abbia assunto il ruolo non piu? di mezzo, ma quello (...) di fine. Vale a dire che col fine di poter contabilizzare una plusvalenza piu? alta di quella effettiva (...) si decideva di fissare i valori dei calciatori oggetto di scambio a un prezzo diverso da quello che sarebbe stato stabilito se la decisione avesse comportato un incremento della liquidita? da impiegare per l’operazione".

Una tesi che, per il Fatto Quotidiano, sarebbe indirettamente confermata dalle dichiarazioni di uno degli indagati, ossia il direttore finanziario della Roma Giorgio Francia: "Facendo l’analisi dei contratti, mi ero posto il problema della contabilizzazione. Ho chiesto a colui che firmava il contratto, il dott. Fienga (Guido, ex ad, anche lui indagato, ndr), il quale mi ha riferito che le operazioni dovevano essere trattate come operazioni separate, disgiunte l'una dall'altra". E in merito alla problematicità di operazioni separate, Francia avrebbe specificato: "Sì, ne abbiamo parlato (con Fienga, ndr). La differenza sta nel fatto che, col principio della permuta, la plusvalenza in bilancio per la cessione dei calciatori della As Roma sarebbe stata più bassa".