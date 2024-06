Diretta Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultima partita dell'anno per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I nerazzurri - reduci dalla festa col bus scoperto per le vie di Bergamo dopo la vittoria dell'Europa League - sfideranno i viola nel recupero della 29a giornata di Serie A, partita rinviata a causa del malore che ha colpito il direttore generale dei viola Joe Barone, successivamente scomparso. I toscani vengono poi dalla sconfitta in finale di Conference League. La gara di Bergamo conta poco e nulla a campionato finito, con i padroni di casa che in caso di vittoria potrebbero conquistare la terza posizione in Serie A per la quarta volta nella loro storia.