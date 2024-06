Gasperini, niente sorpasso alla Juve: Atalanta ko con la Fiorentina, chiude 4ª

BERGAMO - Al Gewiss Stadium si recupera al 29ª giornata di campionato con la Fiorentina che batte per 3-2 l'Atalanta fermando a 6 la striscia di successi consecutivi della Dea e "aiutando" la Juventus a chiudere al 3° posto in classifica. Partita che entra subito nel vivo nei primi 20 minuti con i Viola che sbloccano il parziale al 6' con Belotti, l'MVP della finale di Eurooa League Lookman a rispondere al 12' e poi nuovamente ospiti in vantaggio al 19' con Nico Gonzalez che al volo batte Carnesecchi per il 2-1. Il match non cala di intensità e di gol: al 32' Lookman torna protagonista ma questa volta versione assist ma per Scalvini autore di un gran gol da fuori area per il 2-2 ma prima del duplice fischio del direttore di gara (45'+1) la Fiorentina si riprende per la terza volta le redini del match grazie ancora alla rete di Belotti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la gara si tranquillizza con la sola traversa di Pasalic al 54' come grande occasione.