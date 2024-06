Una Serie A a stelle e strisce: la metà delle squadre parla americano

Il sogno americano sta prendendo sempre più possesso del calcio italiano . La nostra Serie A è stata ormai letteralmente invasa e colonizzata dalle proprietà a stelle e strisce. Da oltre Oceano in parecchi hanno deciso di puntare sull’Italia come meta per investire nel mondo del pallone. Ben otto società sulle venti che parteciperanno al campionato 2024/25 fanno capo, infatti, a imprenditori o fondi statunitensi. Parliamo del 40%: una percentuale incredibile e che potrebbe ulteriormente lievitare nei prossimi mesi . Non va, in effetti, dimenticato che altre compagini della massima serie sono state oggetto di interessamenti e corteggiamenti da parte di investitori americani. Insomma, la nostra Serie A rischia di diventare sempre più Made in Usa, visto che pure il Verona nei mesi scorsi era stato molto vicino a passare sotto il controllo di un fondo americano. Stessa cosa il Monza, che era stato approcciato pure da possibili acquirenti arabi prima della fumata nera col fondo italiano Orienta Partners. Ora sul club brianzolo di proprietà della famiglia Berlusconi ci sarebbero delle mire statunitensi : vedremo se sfoceranno in qualcosa di concreto o rimaranno nell’alveo dei sondaggi.

Serie A targata Made in USA

Intanto per la prima volta la Serie A, che scatterà sabato 19 agosto, vedrà ai nastri di partenza ben 10 squadre su 20, ovvero la metà, di proprietà straniera. Alle 8 formazioni americane bisogna aggiungere il Bologna canadese (sono ormai 10 anni che appartiene a Joey Saputo, che quest’anno ha centrato la storica qualificazione alla Champions come promesso al suo insediamento) e il neo-promosso Como indonesiano. Quella lariana è la proprietà più ricca del calcio italiano. Merito dei fratelli Hartono, il cui sbarco sul Lago ha permesso ai tifosi biancoblù di coltivare sogni di gloria. D’altronde i mezzi economici ci sono tutti. La politica è quella del fare un passo alla volta, anche se i progetti per il Como sono decisamente ambiziosi e prevedono lo sbarco in Europa nel giro di 2-3 anni. A proposito di società salite dalla B che non intendono recitare il ruolo di comparsa: occhio al Parma a stelle e strisce di Krause, che in 4 anni ha speso 200 milioni per il club. Anche in casa emiliana le potenzialità per ben figurare pure al piano di sopra non mancano. A completare il trio delle neopromosse il Venezia americano di Niederauer, che in queste ultime stagioni ha sempre saputo pescare giovani interessati grazie all’utilizzo della tecnologia e degli algoritmi.