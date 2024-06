La forza di Conte spiegata da Buffon: “Il Napoli? Se va male arriva secondo”

Buffon e l'Italia a Euro 2024: "Vogliamo essere protagonisti"

In zona mista Buffon ha parlato di come dell'Italia ormai in procinto di entrare in scena a Euro 2024: “Ci arriviamo bene, i ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro in questa settimana anche dal punto di vista fisico, di conseguenza lo abbiamo pagato un pochino contro la Turchia contro cui non siamo stati brillantissimi. Non era quella la serata nella quale avevamo necessità di mostrare il meglio di noi stessi. Ci vuole sempre positività, sempre ottimismo perché andiamo ad affrontare questa competizione pensando di giocare un ruolo da protagonisti”.

Buffon: "Donnarumma il più forte al mondo"

Su Donnarumma, Buffon ha poi aggiunto: “Donnarumma per me in questo momento è il portiere più forte del mondo. Meglio di Gigio faccio fatica a trovarne. Ci sono momenti della stagione che fanno sì che qualcuno possa far meglio, altri peggio. Penso che Gigio, Courtois, Neuer, Ter Stegen siano i punti di riferimento”.

Buffon su Conte al Napoli: "Per i giocatori esperienza quasi mistica..."

Non banali le dichiarazioni sull'arrivo di Antonio Conte al Napoli: “La vedo come Vieri. Il prossimo anno il Napoli se va male arriva secondo. E quindi, grande attenzione. Secondo me è bello che ci sia stata questa unione tra la passione e il colore di Napoli e il carisma e la passione di Antonio Conte. Può venir fuori un bel mix. Allenarsi con Conte per una settimana intera senza Coppe? I ragazzi del Napoli faranno un’esperienza unica, glielo posso assicurare. Vicino al mistico (ride). Però, credo che ne valga la pena”.

Gravina: "Barella ci preoccupa un po'", Buffon: "Speriami imiti Gattuso"

Dal palco del Teatro Regio, il presidente Gravina ha spiegato: “Barella ci preoccupa un po'”. Buffon ha, però, aggiunto: "Speriamo sia come Gattuso ai Mondiali, saltò la prima partita e poi fu protagonista, ma prima volevano mandarlo a casa! Comunque Nicolò in questi giorni farà nuovi esami ma potrebbe già esserci contro l’Albania”.