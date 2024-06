Sarri: "Milan e Fiorentina adatte a me, deluso non mi abbiano cercato". Su Conte...

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi tra cui l'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Il Napoli avrà da fare un percorso, con uno stravolgimento nel modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Non li vedo fuori dalle prime tre”. Sarri ha poi analizzato la situazione attuale delle panchine in Serie A: “Questo è un punto sul quale dobbiamo farci delle domande, non ti nascondo che alcune società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere deluso perché c’erano situazioni in cui mi potevano ascoltare anche solo per un quarto d’ora. Sono cose sulle quali posso influire se riesco a capire il perché. Milan e Fiorentina sono due realtà che secondo me erano adatta a me”.