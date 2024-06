De Siervo, la pirateria e la Serie A: "Persino io contattato da un hacker..."

"Le risorse che hanno i nostri presidenti dipendono dalle quelle del sistema. Se non ci sono campioni è perché non ci sono sufficienti tifosi che pagano il prodotto, perché più soldi entrano e più riusciamo tutti ad avere un beneficio" - così ha parlato l'ad della Lega Serie A De Siervo, al Festival della Serie A di Parma, in merito alla pirateria legata al calcio. Poi ha proseguito: "Siamo in una fase delicatissima. Abbiamo iniziato una 4×400, facendo la prima frazione tutti insieme con il Parlamento che ci ha consegnato una legge unica in Europa che individua una strada corretta da percorrere. Per la prima volta siamo nella condizione di capire il problema che stiamo vivendo. Pensate che in passato io stesso sono stato contattato da un hacker per vendere ad una cifra significativa l’intero database delle persone delle quali avevamo certezza avessero acquisito il pezzotto! Adesso, dopo aver fornito una piattaforma funzionale all’autorità, quest’ultima deve cambiare il trend.".