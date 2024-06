Serie A 2024/25, ufficiali le nuove date: quando inizia il campionato

Si è tenuto oggi il Consiglio Federale della Figc. Un'assemblea da cui sono scaturite decisioni molto importanti, come ad esempio l'ammissione della nuova squadra giovanile del Milan al prossimo campionato di Serie C. Oltre a questo sono però anche state ufficializzate le date dei prossimi campionati per la stagione 2024/25. Un calendario che, per quel che riguarda la massima serie, dovrà tenere conto dei tanti impegni dei club tra la nuova formula della Champions League ed il Mondiale per Club.