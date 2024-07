"Serie A fuori dalle Coppe": dopo la Juve, Ceferin adesso minaccia l'Italia

Non c’è pace per il calcio italiano. L’ultima bufera soffia direttamente da Nyon, sede dell’Uefa, in seguito alla presa di posizione che Aleksander Ceferin ha fatto arrivare all’Italia per interposta persona. E non una qualsiasi, ma il ministro dello sport, Andrea Abodi. Il retroscena, svelato da “Repubblica” risale al 29 giugno, giorno in cui è andata in scena l’umiliante sfida dell’Italia contro la Svizzera valida per gli ottavi dell’Europeo. Ebbene, quel giorno non è stato infausto solo sportivamente, per l’Italia, ma anche politicamente in conseguenza del colloquio privato che si è svolto in una sala dell’Olympiastadion di Berlino tra il presidente dell’Uefa e il ministro del Governo. È in quell’occasione che Ceferin, già sensibilizzato sui fatti di casa nostra dalla vicenda legata alla commissione governativa di controllo sui conti dei club che esautorerà la Covisoc e, dunque, un organismo federale, ha chiesto informazioni su quella che a Nyon considerano un’altra, ancor più pesante, ingerenza: il decretò Mulè. Vale a dire quell’emendamento al Decreto Sport presentato da Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia (lo stesso di Claudio Lotito) che prevede un “distacco” della Lega di Serie A dalla Federazione.